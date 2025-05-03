Ландо Норрис оказался доволен третьим местом в спринт-квалификации Гран-при Майами
Поделиться
Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» оказался доволен третьим местом в спринт-квалификации. Он уступил лишь своему напарнику Оскару Пиастри и дебютанту «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100
«Квалификация была сложной, но я чувствовал себя уверенно. Рад просто проехать хороший круг. Мы были близки к поулу, так что большего я и желать не мог.
Я сосредоточен на этом уикенде и сегодняшнем выступлении, которое, как мне кажется, прошло на качественном уровне. Очевидно, недостаточно хорошо, но это показывает, насколько мы близки к первому месту и насколько быстр «Мерседес», — приводит слова Норриса издание Sky Sports.
Комментарии
- 3 мая 2025
-
01:12
-
01:07
-
01:01
-
00:58
-
00:53
-
00:49
-
00:46
-
00:42
-
00:38
-
00:34
-
00:30
-
00:26
-
00:18
- 2 мая 2025
-
23:54
-
23:49
-
23:23
-
23:08
-
22:56
-
22:32
-
22:14
-
21:57
-
21:21
-
20:45
-
20:34
-
20:16
-
19:43
-
19:26
-
18:36
-
18:10
-
17:37
-
17:30
-
17:18
-
16:50
-
16:47
-
15:42