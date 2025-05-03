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Ландо Норрис оказался доволен третьим местом в спринт-квалификации Гран-при Майами

Ландо Норрис оказался доволен третьим местом в спринт-квалификации Гран-при Майами
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Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» оказался доволен третьим местом в спринт-квалификации. Он уступил лишь своему напарнику Оскару Пиастри и дебютанту «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100

«Квалификация была сложной, но я чувствовал себя уверенно. Рад просто проехать хороший круг. Мы были близки к поулу, так что большего я и желать не мог.

Я сосредоточен на этом уикенде и сегодняшнем выступлении, которое, как мне кажется, прошло на качественном уровне. Очевидно, недостаточно хорошо, но это показывает, насколько мы близки к первому месту и насколько быстр «Мерседес», — приводит слова Норриса издание Sky Sports.

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