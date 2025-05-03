Ландо Норрис оказался доволен третьим местом в спринт-квалификации Гран-при Майами

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» оказался доволен третьим местом в спринт-квалификации. Он уступил лишь своему напарнику Оскару Пиастри и дебютанту «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Квалификация была сложной, но я чувствовал себя уверенно. Рад просто проехать хороший круг. Мы были близки к поулу, так что большего я и желать не мог.

Я сосредоточен на этом уикенде и сегодняшнем выступлении, которое, как мне кажется, прошло на качественном уровне. Очевидно, недостаточно хорошо, но это показывает, насколько мы близки к первому месту и насколько быстр «Мерседес», — приводит слова Норриса издание Sky Sports.