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Антонелли — после поула в спринт-квалификации: близки по темпу к «Макларену» и «Ред Булл»

Антонелли — после поула в спринт-квалификации: близки по темпу к «Макларену» и «Ред Булл»
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18-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» высказался о темпе болида после поула в спринт-квалификации Гран-при Майами.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100

«Я этого не ожидал. Чувствовал, что круг прошёл хорошо, и я был доволен. Было ещё несколько моментов, которые мог бы выполнить лучше, но очень доволен тем, как мне удалось собрать все сектора.

Буду наслаждаться этим моментом, но сосредоточусь на завтрашнем дне, потому что было бы здорово повторить этот результат. У «Макларена», «Феррари» и «Ред Булл» высокий гоночный темп, но мы довольно близки к ним. Важно хорошо стартовать, а затем набрать хороший темп, не слишком тратя свои шины», — приводит слова Антонелли Sky Sports.

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