«Мы должны быть реалистами». Ферстаппен — о 4-м месте в спринт-квалификации ГП Майами

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из «Ред Булл» прокомментировал четвёртую позицию в спринт-квалификации Гран-при Майами.

«Я думаю, то, что мы сделали в третьем сегменте, было хорошим решением, шины держались неплохо. Но, к сожалению, уже с первого круга вы просто боретесь с недостаточной поворачиваемостью машины, а здесь, на всех этих низкоскоростных поворотах, вы просто теряете довольно много времени на круге.

Четвёртая позиция — это нормально. Я имею в виду, что это, конечно, не то место, где я хотел бы быть, но вы также должны быть реалистами, учитывая те ограничения, которые у нас есть на данный момент, и я думаю, что это всё ещё было довольно близко [к поулу].

В спринтерский уикенд всегда очень сложно что-либо сказать, потому что нет точных данных о гоночном темпе. Но, исходя из моих собственных ощущений, связанных с балансом машины, я думаю, что из-за жары это будет непросто. Мы знаем свои ограничения, нам просто нужно постараться извлечь из этого максимум пользы», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.