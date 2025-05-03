Льюис Хэмилтон: смогу ли я добиться прогресса в спринте? На самом деле, нет

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтона из команды «Феррари» подвёл итоги спринт-квалификации Гран-при Майами, в которой показал седьмой результат.

«Эта сессия прошла лучше. Возможно, первая позиция была бы лучше, но наша машина была немного комфортнее, ею было приятнее управлять. Нам просто не хватает скорости, но мы продолжаем работать над этим.

Смогу ли добиться прогресса в спринте? На самом деле, нет. Все машины впереди быстрее нас. Не знаю, что ещё тут сказать.

Но у меня всегда есть идеи, что нам улучшить. Независимо от того, окажутся они правильными или нет… нам определённо нужно чему-то научиться — изменить настройки, поведение машины, точно предстоит поработать, чтобы набрать скорость до конца уикенда», — приводит слова Хэмилтона издание Sky Sports.