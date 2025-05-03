Антонелли рассказал, как двухнедельная пауза пошла ему на пользу и высказался о своём отце

18-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» после поул-позиции в спринт-квалификации Гран-при Майами рассказал о пользе двухнедельной паузы после предыдущего этапа и высказался о своём отце.
Отец Антонелли
Фото: Кадр из трансляции
«Каждый уикенд я многому учусь. На прошлой неделе перерыв помог мне собрать информацию и обработать её, а также подзарядить батарейки, и это было действительно здорово.
На протяжении всей квалификации я чувствовал, что могу делать шаг за шагом круг за кругом. Я гораздо лучше понимаю, как правильно проводить прогреть шины и выжимать максимум из них, но многое ещё предстоит улучшить.
С каждым уикендом я становлюсь всё увереннее в управлении машиной, могу больше экспериментировать с ней и исследовать её пределы. В то же время я могу больше понимать настройки и давать гораздо лучшую обратную связь, что позволяет команде улучшать болид.
Празднование с отцом? Мой папа приезжает с самого начала сезона. Он для меня как скала, потому что я всегда могу на него положиться, и мне приятно разделить с ним этот момент», — приводит слова Антонелли издание Sky Sports.