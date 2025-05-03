Леклер: плохо. Особого пространства для улучшения не было, просто таков темп машины
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27-летний гонщик Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», оказался не доволен темпом болида SF-25 после первого дня Гран-при Майами. В спринт-квалификации монегаск занял пятое место.
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100
«Плохо. Круг был хорошим. Но темпа сейчас просто не было, так что это немного раздражает, но пока всё так, как есть. Завтра я сделаю всё возможное, чтобы на старте добиться чего-то особенного, но, честно говоря, сегодня видится не так много возможностей для улучшения. Это был просто… такой темп у машины.
Нет такого, что мы слабы в каком-то одном типе поворотов. Да, медленные повороты выглядят чуть большей нашей слабостью, но всё это меняется от одного уикенда к другому, так что в целом всё не здорово», — приводит слова Леклера Sky Sports.
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