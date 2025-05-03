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Отец Антонелли — о поуле Кими в Майами: мы всего лишь обычная семья, ничего особенного

Отец Антонелли — о поуле Кими в Майами: мы всего лишь обычная семья, ничего особенного
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Марко Антонелли, являющийся отцом 18-летнего итальянского гонщика Формулы-1 Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес», прокомментировал поул-позицию сына в спринт-квалификации Гран-при Майами.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100

«В данный момент трудно сказать, что я чувствую. После пяти гонок невероятно, что он завоевал поул. Да, это спринтерская гонка, но мы явно хорошо стартовали [в Формуле-1]!

Наша семья едина и пытается донести до людей, что в жизни нужно много работать, не жаловаться, пока не поймёшь, хорошо ты поработал или нет. Но мы всего лишь обычная семья, трудимся каждый день, и я думаю, что в нас нет ничего особенного, кроме того, что стараемся дать своим детям всё самое лучшее в жизни.

Кими это всегда понимал, и вот результат», — сказал Марко Антонелли в эфире Sky Sports.

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