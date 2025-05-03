«Это сенсационно». Экс-пилот Формулы-1 оценил поул Антонелли в Майами
Поделиться
Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Sky Sports Мартин Брандл отреагировал на поул-позицию в спринт-квалификации 18-летнего итальянского гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при Майами.
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100
«Потрясающе. Какие усилия приложил такой молодой гонщик. У него нет опыта работы в Майами, кроме как на симуляторе, и он выехал на трассу и поставил лучший круг. Это выдающийся результат.
«Мерседес» вёл его много лет, они лелеяли его, заботились о нём, защищали, когда он разбил машину вдребезги в Монце на тренировке, и вот он демонстрирует такие результаты. Это сенсационно», — приводит слова Брандла издание Sky Sports.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 мая 2025
-
01:55
-
01:45
-
01:33
-
01:22
-
01:17
-
01:12
-
01:07
-
01:01
-
00:58
-
00:53
-
00:49
-
00:46
-
00:42
-
00:38
-
00:34
-
00:30
-
00:26
-
00:18
- 2 мая 2025
-
23:54
-
23:49
-
23:23
-
23:08
-
22:56
-
22:32
-
22:14
-
21:57
-
21:21
-
20:45
-
20:34
-
20:16
-
19:43
-
19:26
-
18:36
-
18:10
-
17:37