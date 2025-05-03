«Это сенсационно». Экс-пилот Формулы-1 оценил поул Антонелли в Майами

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Sky Sports Мартин Брандл отреагировал на поул-позицию в спринт-квалификации 18-летнего итальянского гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при Майами.

«Потрясающе. Какие усилия приложил такой молодой гонщик. У него нет опыта работы в Майами, кроме как на симуляторе, и он выехал на трассу и поставил лучший круг. Это выдающийся результат.

«Мерседес» вёл его много лет, они лелеяли его, заботились о нём, защищали, когда он разбил машину вдребезги в Монце на тренировке, и вот он демонстрирует такие результаты. Это сенсационно», — приводит слова Брандла издание Sky Sports.