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«Это сенсационно». Экс-пилот Формулы-1 оценил поул Антонелли в Майами

«Это сенсационно». Экс-пилот Формулы-1 оценил поул Антонелли в Майами
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Sky Sports Мартин Брандл отреагировал на поул-позицию в спринт-квалификации 18-летнего итальянского гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при Майами.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100

«Потрясающе. Какие усилия приложил такой молодой гонщик. У него нет опыта работы в Майами, кроме как на симуляторе, и он выехал на трассу и поставил лучший круг. Это выдающийся результат.

«Мерседес» вёл его много лет, они лелеяли его, заботились о нём, защищали, когда он разбил машину вдребезги в Монце на тренировке, и вот он демонстрирует такие результаты. Это сенсационно», — приводит слова Брандла издание Sky Sports.

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