Стролл призвал судей Гран-при Майами расследовать действия Ферстаппена

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл остался недоволен действиями пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в первом сегменте спринт-квалификации Гран-при Майами, когда нидерландец при пропуске Стролла остался на гоночной траектории, вынудив канадца себя объезжать.

«У нас просто был трафик на протяжении всего круга. Ферстаппен — просто в середине трассы в последнем повороте! Мне пришлось тормозить на внутренней части трассы, и мы потеряли там три или четыре десятые. Это стоит времени на круге, несколько десятых просто выброшены! Надеюсь, судьи будут это расследовать, потому что если мы всем можем делать это, просто оставаясь на траектории, то это невесело для парней на быстрых кругах. Но посмотрим, что будет», — приводит слова Стролла RaceFans.