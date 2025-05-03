Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стролл призвал судей Гран-при Майами расследовать действия Ферстаппена

Стролл призвал судей Гран-при Майами расследовать действия Ферстаппена
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл остался недоволен действиями пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в первом сегменте спринт-квалификации Гран-при Майами, когда нидерландец при пропуске Стролла остался на гоночной траектории, вынудив канадца себя объезжать.

«У нас просто был трафик на протяжении всего круга. Ферстаппен — просто в середине трассы в последнем повороте! Мне пришлось тормозить на внутренней части трассы, и мы потеряли там три или четыре десятые. Это стоит времени на круге, несколько десятых просто выброшены! Надеюсь, судьи будут это расследовать, потому что если мы всем можем делать это, просто оставаясь на траектории, то это невесело для парней на быстрых кругах. Но посмотрим, что будет», — приводит слова Стролла RaceFans.

Материалы по теме
Антонеллище! Юный пилот «Мерседеса» внезапно выиграл спринт-квалификацию в Майами
Антонеллище! Юный пилот «Мерседеса» внезапно выиграл спринт-квалификацию в Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android