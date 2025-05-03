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Юки Цунода отреагировал на 18-е место в спринт-квалификации Гран-при Майами

Юки Цунода отреагировал на 18-е место в спринт-квалификации Гран-при Майами
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Гонщик «Ред Булл» Юки Цунода прокомментировал 18-й результат в спринт-квалификации Гран-при Майами. Японец не успел пойти на второй быстрый круг в первом сегменте.

«Разочаровывающий день для меня. На первом быстром круге было много машин, что стоило потерянного времени, а в последнем повороте я сильно заблокировал колёса. Если честно, тот круг пошёл не по плану с первого же поворота из-за трафика, так что вообще не удалось проехать нормальный круг.

Я знал, что на второй попытке всё будет на грани по таймингу, но ничего не мог поделать. Впереди меня была машина, и я мог ехать только так же быстро. Мы задержались в боксах, такое иногда случается, но мы знаем, что нужно поработать и над коммуникацией. Я довольно далеко в спринте, но, очевидно, постараюсь сделать всё возможное, а на такой трассе всякое случается", — приводит слова Цуноды пресс-служба «Ред Булл».

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