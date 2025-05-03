Предварительная стартовая решётка спринта Гран-при Майами Формулы-1

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Предлагаем вашему вниманию предварительную версию стартовой решётки спринтерской гонки Гран-при Майами Формулы-1. Её старт в субботу, 3 мая, запланирован на 19:00 мск.

Формула-1. Гран-при Майами. Спринт. Предварительная стартовая решётка

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

8. Александер Албон («Уильямс»)

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)

12. Эстебан Окон («Хаас»)

13. Пьер Гасли 9»Альпин»)

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

15. Карлос Сайнс («Уильямс»)

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

17. Джек Дуэн («Альпин»)

18. Юки Цунода («Ред Булл»)

19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)

20. Оливер Берман («Хаас»).