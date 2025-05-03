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Ферстаппен избежал штрафа по итогам спринт-квалификации. Судьи объяснили почему

Ферстаппен избежал штрафа по итогам спринт-квалификации. Судьи объяснили почему
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен попал под расследование судей после спринт-квалификации Гран-при Майами, где он занял четвёртое место. Нидерландец нарушил рекомендации гоночного директора, так как слишком медленно проехал один из кругов по ходу сессии. Однако по итогам расследования стюарды ограничились предупреждением в адрес «Ред Булл».

«На одном из кругов во втором сегменте автомобиль №1 был на 6 секунд медленнее предписанного минимального времени между линиями автомобиля безопасности 1 и 2, соблюдая при этом требования на всех остальных кругах.

Телеметрия показала, что пилот ехал со стабильной скоростью и в отсутствие других машин поблизости. Согласно заявлению представителя команды, из-за ошибки в программировании на дисплее пилота отображалось предписанное время на 6 секунд медленнее необходимого. Команда обнаружила проблему в конце первого охлаждающего круга и немедленно проинструктировала пилота изменить скорость, чтобы он был на 6 секунд быстрее предписанной на дисплее дельты времени, что он и выполнил на оставшихся кругах. Это подтверждено телеметрией.

Учитывая, что факт нарушения зафиксирован, Ферстаппен основывался на имеющейся информации, не двигался «неоправданно медленно», не сдерживал другие автомобили и не создавал опасных ситуаций, принято решение, что штраф пилоту был бы неоправданным. Тем не менее команде выносится предупреждение, поскольку именно команда несёт ответственность за корректное отображение информации на дисплее автомобиля.

Следует отметить, что при иных обстоятельствах за аналогичное нарушение может быть применено более суровое наказание», — гласит решение судей.

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