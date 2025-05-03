Марко объяснил, где «Ред Булл» потерял спринтерский поул на Гран-при Майами

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко подвёл итоги спринт-квалификации шестого этапа сезона 2025 года Гран-при Майами, в которой четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен занял четвёртое место. Юки Цунода — 18-й.

«В первом и втором секторе мы были на высоте, но в третьем мы потеряли около 0,25 секунды. Поскольку там, по сути, всего один поворот, вывод очевиден: в основном мы теряем время на прямых.

Новый двигатель у «Мерседеса» и его клиентов? Заменённая силовая установка обычно выдаёт несколько дополнительных лошадиных сил, и, похоже, в данном случае это дало положительный эффект», — приводит слова Марко издание GPblog.