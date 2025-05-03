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Пилот «Альпин» Дуэн объяснил, почему накричал на свою команду в спринт-квалификации Майами

Пилот «Альпин» Дуэн объяснил, почему накричал на свою команду в спринт-квалификации Майами
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Австралийский гонщик Формулы-1 Джек Дуэн, представляющий команду «Альпин», объяснил, почему сорвался на коллектив после спринт-квалификации, в которой занял 17-е место.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100

«Всё сводится к последнему быстрому кругу. Ощущения от болида были хорошими, но в итоге мы оказались заблокированы на выезде с пит-лейна, что было очень неприятно, потому что это случилось из-за другой машины и я не смог начать быстрый круг.

Вот почему они делают квалификацию такой длинной. Вы проезжаете два круга и на втором значительно улучшаетесь, но в итоге моя машина оказалась просто последней на выезде с пит-лейна, и у меня не было шанса успеть на эту вторую попытку.

Почему первый вышел слабым? Мы просто пробовали несколько вещей, отличающихся от практики. Тем не менее всё было не так уж плохо. Думаю, что на второй попытке у машины было гораздо больше темпа в запасе. Хотя, думаю, мы никогда этого не узнаем», — приводит слова Дуэна издание Racingnews365.

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