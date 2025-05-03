Хорнер — о дочери Ферстаппена: будь это скаковая лошадь — стоила бы целое состояние

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о рождении дочери Лили у четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена и бразильской модели, блогера и специалиста по связам с общественностью Келли Пике.

«Я уверен, Макс будет очень хорошим отцом. И он будет принимать полное участие во всём этом. Менять подгузники, вскакивать посреди ночи. Это самая замечательная вещь — пополнение в любой семье. И теперь, когда он стал родителем, его жизнь во многом изменится.

Я просто думаю о генах этого ребёнка. Это просто невероятно, если вспомнить Ферстаппена и Пике. Если бы это была скаковая лошадь, она стоила бы целое состояние. Но это немного изменит его жизнь.

Конечно, почему бы ей не стать первой женщиной-монегаском в Формуле-1? И, как я уже говорил, родословная этой маленькой девочки просто феноменальна. Так что, без сомнения, все поспешат подписать с ней контракт», — приводит слова Хорнера издание GPblog.