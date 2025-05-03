Директор «Макларена» — об Антонелли: ещё одна суперзвезда. Не думаю, что кто-то удивлён

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о 18-летнем пилоте «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который завоевал поул в спринтерской квалификации шестого этапа Формулы-1 — Гран-при Майами.
«Я думаю, что в Формуле-1 появилась ещё одна суперзвезда, с которой нам придётся иметь дело, и я не думаю, что это кого-то удивило. Приятно видеть, что «Мерседес» был очень быстр на протяжении всего уикенда.
Я бы не сказал, что у нас большой отрыв от «Мерседеса», но наш гоночный темп выглядел неплохо. Но с этими спринтерскими уикендами у вас остаётся очень мало времени. В «Мерседесе» провели работу над симуляцией гоночного режима, вероятно, настраивая клиренс. Но нам подходит тёплая погода, мы должны быть готовы к спринту. С нетерпением ждём следующей квалификации и, конечно, воскресенья», — приводит слова Брауна издание GPblog.
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