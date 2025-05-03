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Директор «Макларена» — об Антонелли: ещё одна суперзвезда. Не думаю, что кто-то удивлён

Директор «Макларена» — об Антонелли: ещё одна суперзвезда. Не думаю, что кто-то удивлён
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о 18-летнем пилоте «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который завоевал поул в спринтерской квалификации шестого этапа Формулы-1 — Гран-при Майами.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100

«Я думаю, что в Формуле-1 появилась ещё одна суперзвезда, с которой нам придётся иметь дело, и я не думаю, что это кого-то удивило. Приятно видеть, что «Мерседес» был очень быстр на протяжении всего уикенда.

Я бы не сказал, что у нас большой отрыв от «Мерседеса», но наш гоночный темп выглядел неплохо. Но с этими спринтерскими уикендами у вас остаётся очень мало времени. В «Мерседесе» провели работу над симуляцией гоночного режима, вероятно, настраивая клиренс. Но нам подходит тёплая погода, мы должны быть готовы к спринту. С нетерпением ждём следующей квалификации и, конечно, воскресенья», — приводит слова Брауна издание GPblog.

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