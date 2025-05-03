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Пилот «Мерседеса» Антонелли позвонил матери после спринтерского поула в Майами

Пилот «Мерседеса» Антонелли позвонил матери после спринтерского поула в Майами
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18-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», после завоевания поул-позиции в спринтерской квалификации шестого этапа сезона 2025 года позвонил своей матери.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100

«Мам, ты можешь говорить? Это просто восхитительно, я на седьмом небе от счастья. Целую тебя», — сказал Антонелли.

«Я просто не хотела беспокоить тебя! Ты молодец! Я рада за тебя», — ответила мама Кими и передала телефон младшей сестре Антонелли, которая также поздравила пилота.

Ранее Марко Антонелли, являющийся отцом гонщика «Мерседеса», высказался о семье и о том, как они поддерживают своих детей.

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