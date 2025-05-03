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Тото Вольф оценил отцовские навыки Ферстаппена и будущее его дочери в Формуле-1

Тото Вольф оценил отцовские навыки Ферстаппена и будущее его дочери в Формуле-1
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф оценил отцовские навыки четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из «Ред Булл» после рождения у нидерландца дочери Лили от возлюбленной Келли Пике.

«Очевидно, что мы все разные. И я понимаю, что ребёнок рождается с определённой ДНК, и это не так уж много, я верю в природу, а не в воспитание. Но Макс был таким же, насколько я могу судить, замечательным отцом со своей падчерицей [Пенелопой]. Так что нет никаких сомнений — он будет замечательным папой.

Будущее Лили в автоспорте? Я рассматриваю это с двух сторон. У меня есть восьмилетний сын, который занимается картингом, и, думаю, Макс знает, что не хочет подвергать себя эмоциональным испытаниям на этих американских горках. По крайней мере, так он говорил сам.

Но и нам нужно больше девушек и женщин в Формуле-1. Очевидно, я очень, очень предвзят. Я вижу, что Сьюзи [Вольф] и Академия Формулы-1 процветают и делают правильные вещи. И эта девушка Лили, как говорит Кристиан, если бы она назвала себя Пике Ферстаппен, тоже была бы хороша для маркетинга, или наоборот», — приводит слова Вольфа издание GPblog.

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