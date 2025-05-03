Впервые с 2009 года итальянец будет стартовать в гонке Формулы-1 с поул-позиции

18-летний гонщик Андреа Кими Антонелли, представляющий коллектив «Мерседес», стал первым итальянским гонщиком с 2009 года, который будет стартовать в гонке Формулы-1 с поул-позиции. Антонелли показал лучшее время в спринт-квалификации Гран-при Майами и, соответственно, займёт первую стартовую позицию в субботнем заезде.

Последним представителем Италии, стартовавшим с поула, был Джанкарло Физикелла из «Форс Индия», который на Гран-при Бельгии — 2009 одержал победу в квалификации. В основной гонке Физикелла финишировал вторым, а победу одержал Кими Райкконен из «Феррари».

Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на победу Антонелли в спринт-квалификации.