Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс рассказал, в чём была его главная ошибка в спринт-квалификации ГП Майами

Сайнс рассказал, в чём была его главная ошибка в спринт-квалификации ГП Майами
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс из команды «Уильямс» подвёл итоги спринт-квалификации Гран-при Майами, в которой занял 15-е место. Его время во втором сегменте было списано за нарушение границ трассы.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100

«Оглядываясь назад, я понимаю, что было неправильным решением рисковать и пытаться пройти в третий сегмент, проехав всего один круг. Я допустил ошибку, уехав за пределы в 11-м повороте, и всё, на часах не оставалось времени.

До этого момента круг был хорошим, но я, очевидно, недоволен результатом, так как мы были быстры сегодня. Спринт обещает быть трудным. Я сделаю всё возможное, чтобы восстановиться и продолжить гонку во второй половине дня в квалификации. Похоже, в этот уикенд у нас хороший темп, так что я с нетерпением жду возвращения на трассу», — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.

Материалы по теме
Впервые с 2009 года итальянец будет стартовать в гонке Формулы-1 с поул-позиции
Материалы по теме
Антонеллище! Юный пилот «Мерседеса» внезапно выиграл спринт-квалификацию в Майами
Антонеллище! Юный пилот «Мерседеса» внезапно выиграл спринт-квалификацию в Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android