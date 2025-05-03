Сайнс рассказал, в чём была его главная ошибка в спринт-квалификации ГП Майами

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс из команды «Уильямс» подвёл итоги спринт-квалификации Гран-при Майами, в которой занял 15-е место. Его время во втором сегменте было списано за нарушение границ трассы.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что было неправильным решением рисковать и пытаться пройти в третий сегмент, проехав всего один круг. Я допустил ошибку, уехав за пределы в 11-м повороте, и всё, на часах не оставалось времени.

До этого момента круг был хорошим, но я, очевидно, недоволен результатом, так как мы были быстры сегодня. Спринт обещает быть трудным. Я сделаю всё возможное, чтобы восстановиться и продолжить гонку во второй половине дня в квалификации. Похоже, в этот уикенд у нас хороший темп, так что я с нетерпением жду возвращения на трассу», — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.