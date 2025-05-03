Льюис Хэмилтон отреагировал на поул Антонелли в спринт-квалификации ГП Майами

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий коллектив «Феррари», в социальных сетях отреагировал на поул-позицию в спринт-квалификации Гран-при Майами 18-летнего итальянца Андреа Кими Антонелли, который пришёл в «Мерседес» на место Льюиса.

Фото: Скриншот из социальных сетей

«Удивительный круг, Кими! Так счастлив за вас, ребята из «Мерседеса», — написал Хэмилтон, репостнув видео немецкого коллектива.

Семикратный чемпион «Королевских гонок» в спринт-квалификации показал шестое время, а его напарник Шарль Леклер стал пятым.

Андреа Кими Антонелли сразу после завоевания поула позвонил маме, чтобы разделить с ней радость от триумфа.