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Льюис Хэмилтон отреагировал на поул Антонелли в спринт-квалификации ГП Майами

Льюис Хэмилтон отреагировал на поул Антонелли в спринт-квалификации ГП Майами
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий коллектив «Феррари», в социальных сетях отреагировал на поул-позицию в спринт-квалификации Гран-при Майами 18-летнего итальянца Андреа Кими Антонелли, который пришёл в «Мерседес» на место Льюиса.

Фото: Скриншот из социальных сетей

«Удивительный круг, Кими! Так счастлив за вас, ребята из «Мерседеса», — написал Хэмилтон, репостнув видео немецкого коллектива.

Семикратный чемпион «Королевских гонок» в спринт-квалификации показал шестое время, а его напарник Шарль Леклер стал пятым.

Андреа Кими Антонелли сразу после завоевания поула позвонил маме, чтобы разделить с ней радость от триумфа.

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