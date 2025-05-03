Хорнер согласился с Марко, что «Ред Булл» потерял поул в спринте Майами на прямых
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер согласился с советником коллектива Хельмутом Марко, заявившего, что Макс Ферстаппен на RB21 проиграл поул в спринт-квалификации Гран-при Майами на прямых.
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100
«Ну, во-первых, Кими Антонелли проделал отличную работу, завоевав свой первый поул в спринте. В третьем квартале мы использовали несколько иную стратегию: быстрый круг, два медленных и вновь быстрый. Я думаю, Макс выжал из этого максимум.
Мы неплохо показали себя в первом секторе. А вот на втором и третьем отрезках трассы мы потеряли совсем немного времени. Просто сегодня мы чуть отстаём на прямой. И в этом разница. Но так или иначе при старте со второго ряда спринт может выйти хорошим», — приводит слова Хорнера издание GPblog.
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