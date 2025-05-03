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Команды Формулы-1 боятся, что топливо 2026 года будет стоить $ 300 за литр — The Race

Команды Формулы-1 боятся, что топливо 2026 года будет стоить $ 300 за литр — The Race
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Команды Формулы-1 по мере развития технологий и разработки полностью экологичного топлива, которое будет использоваться в «Королевских гонках» с 2026 года, опасаются существенного роста цен и дальнейшего влияния на бюджеты, сообщило издание The Race.

В статье говорится, что после обсуждений на недавнем заседании Комиссии Формулы-1 в Женеве стал ясен масштаб проблемы — были высказаны опасения, что новые виды топлива могут стоить в 10 раз дороже, чем сейчас. Хотя цена на топливо у разных производителей разная, предполагается, что, по текущим прогнозам, она составит от $ 170 до $ 225 за литр, что существенно выше текущей цены, которая, как полагают, находится в диапазоне от $ 22 до $ 33.

Однако руководитель одной из команд предположил, что по мере того, как топливо совершенствуется с целью подбора ингредиентов, необходимых для достижения наилучших эксплуатационных характеристик, затраты продолжают расти. И сейчас есть опасения, что конечная цена может значительно превысить $ 300.

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