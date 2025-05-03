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Леклер заявил, что в возможном байопике его должен сыграть Тимоти Шаламе

Леклер заявил, что в возможном байопике его должен сыграть Тимоти Шаламе
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27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий коллектив Формулы-1 «Феррари», заявил, что в возможном биографическом фильме его должен сыграть популярный голливудский актёр Тимоти Шаламе.

«Как мы все знаем, Брэд Питт исполнил главную роль в фильме «Формула-1», который скоро выходит на экраны. Если бы ты не мог сыграть сам себя, то какого актёра видишь в роли себя?» — спросила журналистка ESPN у Леклера.

«Оу, это очень сложный вопрос. Кого бы ты выбрала?» — ответил Шарль.

«Я думаю, ты сочетаешь в себе что-то от Гленна Пауэлла», — сказала журналистка.

«Что ж, хорошо. Но, я думаю, что Тимоти Шаламе подходит. Он очень талантлив», — закончил Шарль.

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