Леклер заявил, что в возможном байопике его должен сыграть Тимоти Шаламе

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий коллектив Формулы-1 «Феррари», заявил, что в возможном биографическом фильме его должен сыграть популярный голливудский актёр Тимоти Шаламе.

«Как мы все знаем, Брэд Питт исполнил главную роль в фильме «Формула-1», который скоро выходит на экраны. Если бы ты не мог сыграть сам себя, то какого актёра видишь в роли себя?» — спросила журналистка ESPN у Леклера.

«Оу, это очень сложный вопрос. Кого бы ты выбрала?» — ответил Шарль.

«Я думаю, ты сочетаешь в себе что-то от Гленна Пауэлла », — сказала журналистка.

«Что ж, хорошо. Но, я думаю, что Тимоти Шаламе подходит. Он очень талантлив», — закончил Шарль.