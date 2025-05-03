Хорнер высказался о 18-м месте Цуноды в спринт-квалификации ГП Майами

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о 18-м месте японского пилота коллектива Юки Цуноды в спринт-квалификации Гран-при Майами. Юки не успел начать вторую попытку в первом сегменте.

«На первом круге у Юки был большой трафик в первом секторе, а затем он столкнулся с блокировкой на шпильке. Таким образом, он мог забыть о первой попытке, что сильно усложняло вторую. И, к сожалению, из-за того, что мы задержались на пит-лейне, он поздно выехал и не успел начать быструю попытку.

Это очень расстраивает его, так что, надеюсь, в самом спринте он сможет наверстать упущенное», — приводит слова Хорнера издание GPblog.