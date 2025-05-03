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Хорнер высказался о 18-м месте Цуноды в спринт-квалификации ГП Майами

Хорнер высказался о 18-м месте Цуноды в спринт-квалификации ГП Майами
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о 18-м месте японского пилота коллектива Юки Цуноды в спринт-квалификации Гран-при Майами. Юки не успел начать вторую попытку в первом сегменте.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100

«На первом круге у Юки был большой трафик в первом секторе, а затем он столкнулся с блокировкой на шпильке. Таким образом, он мог забыть о первой попытке, что сильно усложняло вторую. И, к сожалению, из-за того, что мы задержались на пит-лейне, он поздно выехал и не успел начать быструю попытку.

Это очень расстраивает его, так что, надеюсь, в самом спринте он сможет наверстать упущенное», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

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