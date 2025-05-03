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Директор «Макларена» ответил, ошибётся ли Антонелли на старте спринта ГП Майами

Директор «Макларена» ответил, ошибётся ли Антонелли на старте спринта ГП Майами
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун ответил, ошибётся ли 18-летний итальянский гонщик и дебютант Формулы-1 Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» на старте спринта шестого этапа сезона-2025 Гран-при Майами.

«Я думаю, что старт гонок, вероятно, всегда нервирует, но быть на поуле в своей первой гонке, вероятно, вызывает немного дополнительных переживаний, но это также может сработать и на пилота.

Вы получаете заряд адреналина и следите за тем, чтобы не ошибиться, так что первый круг обещает быть захватывающим», — приводит слова Брауна издание GPblog.

Ранее Браун заявил, что поул-позиция Антонелли в спринт-квалификации принесла «Королевским гонкам» новую суперзвезду.

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