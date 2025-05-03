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В «Ред Булл» отслеживают пит-стопы «Макларена» по тепловизорам в поисках нарушений — AMuS

В «Ред Булл» отслеживают пит-стопы «Макларена» по тепловизорам в поисках нарушений — AMuS
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» отслеживает каждый пит-стоп «Макларена» с помощью изображений с тепловизионных камер для получения показаний температуры в шахтах охлаждения тормозов, которые влияют на температуру шин, сообщило издание Auto Motor und Sport.

По данным немецких журналистов, австрийский коллектив продолжает настаивать на нарушениях при работе с шинами со стороны британской команды, в чём они уже обвиняли «Макларен» в 2024 году, заявив, что в шины заливается вода для охлаждения.

По ходу первой и единственной практики Гран-при Майами генеральный директор «Макларена» Зак Браун потроллил «Ред Булл» из-за обвинений, а позже ему ответил Кристиан Хорнер.

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