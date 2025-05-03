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Руководитель «Ред Булл» впечатлён Исаком Хаджаром из «Рейсинг Буллз»

Руководитель «Ред Булл» впечатлён Исаком Хаджаром из «Рейсинг Буллз»
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер впечатлён пилотажем франко-алжирского гонщика «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара.

«Я думаю, Исак превзошёл все наши ожидания. Я имею в виду, что в этом сезоне он выглядит действительно впечатляюще, особенно на трассах, на которых он ни разу не пилотировал. У него совсем небольшой пробег на болиде Формулы-1, и он чувствует себя здесь как рыба в воде. Так что до сих пор он был очень впечатляющим.

Исак очень собранный. Из-за того количества юниоров, которое сейчас появляются, вы можете видеть, что они довольно легко готовы адаптироваться к Формуле-1, и они полны уверенности и энергии. А Хаджар пилотировал просто блестяще на трассах, которые видел только на симуляторе», — приводит слова Хорнера издание Autosport.

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