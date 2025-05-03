Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер: если не изменить регламент-2026, то это будет жестоко

Хорнер: если не изменить регламент-2026, то это будет жестоко
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о техническом регламенте 2026 года.

«Для изменения регламента нам нужно подавляющее большинство голосов, но я думаю, что иногда вы должны учитывать интересы спорта. Мы все верим, что у нас есть хорошие силовые установки на следующий год. Чего мы просто хотим избежать, так это того, что в квалификации на некоторых гонках в следующем году мы будем пользоваться «лифт-энд-костом».

Если это проявится в гонке в такой степени, особенно на определённых трассах, то будет особенно плохо. Я думаю, стоит обратить внимание, потому что это будет важным фактором. Без DRS и с очень низкой прижимной силой на прямых в следующем году все будут искать возможность зарядить свои батареи.

Посмотрите, какой напряжённый сезон сейчас. И если в следующем году пилоты будут поднимать ногу с педали газа, то это будет жестоко», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Материалы по теме
В «Ред Булл» отслеживают пит-стопы «Макларена» по тепловизорам в поисках нарушений — AMuS
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android