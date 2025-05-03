Хорнер: если не изменить регламент-2026, то это будет жестоко

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о техническом регламенте 2026 года.

«Для изменения регламента нам нужно подавляющее большинство голосов, но я думаю, что иногда вы должны учитывать интересы спорта. Мы все верим, что у нас есть хорошие силовые установки на следующий год. Чего мы просто хотим избежать, так это того, что в квалификации на некоторых гонках в следующем году мы будем пользоваться «лифт-энд-костом» .

Если это проявится в гонке в такой степени, особенно на определённых трассах, то будет особенно плохо. Я думаю, стоит обратить внимание, потому что это будет важным фактором. Без DRS и с очень низкой прижимной силой на прямых в следующем году все будут искать возможность зарядить свои батареи.

Посмотрите, какой напряжённый сезон сейчас. И если в следующем году пилоты будут поднимать ногу с педали газа, то это будет жестоко», — приводит слова Хорнера Racingnews365.