Роуленд выиграл третью гонку в сезоне-2025 Формулы-Е

Британский гонщик «Ниссана» Оливер Роуленд одержал победу в гонке шестого этапа чемпионата Формулы-Е в Монако.
На финише Роуленд на 2,116 секунды опередил ставшего вторым гонщика «Махиндры» Ника де Вриса. Третьим к финишу пришёл Джейк Деннис, представляющий «Андретти».
Для Роуленда эта победа стала третьей в нынешнем сезоне, он продолжает лидировать в чемпионате.
Формула-Е. Монако, первая гонка (топ-10):
1. Оливер Роуленд (Nissan)
2. Ник де Врис (Mahindra Racing) +2.116.
3. Джейк Деннис (Andretti) +7.523.
4. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +11.375.
5. Нико Мюллер (Andretti) +11.531.
6. Паскаль Верляйн (Porsche) +11.887.
7. Дэн Тиктум (Cupra) +12.731.
8. Робин Фряйнс (Envision Racing) +14.848.
9. Стоффель Вандорн (Maserati MSG Racing) +16.306.
10. Максимилиан Гюнтер (DS Penske) +16.340.