Роуленд выиграл третью гонку в сезоне-2025 Формулы-Е

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Британский гонщик «Ниссана» Оливер Роуленд одержал победу в гонке шестого этапа чемпионата Формулы-Е в Монако.

На финише Роуленд на 2,116 секунды опередил ставшего вторым гонщика «Махиндры» Ника де Вриса. Третьим к финишу пришёл Джейк Деннис, представляющий «Андретти».

Для Роуленда эта победа стала третьей в нынешнем сезоне, он продолжает лидировать в чемпионате.

Формула-Е. Монако, первая гонка (топ-10):

1. Оливер Роуленд (Nissan)

2. Ник де Врис (Mahindra Racing) +2.116.

3. Джейк Деннис (Andretti) +7.523.

4. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +11.375.

5. Нико Мюллер (Andretti) +11.531.

6. Паскаль Верляйн (Porsche) +11.887.

7. Дэн Тиктум (Cupra) +12.731.

8. Робин Фряйнс (Envision Racing) +14.848.

9. Стоффель Вандорн (Maserati MSG Racing) +16.306.

10. Максимилиан Гюнтер (DS Penske) +16.340.