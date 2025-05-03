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Вольф — об Антонелли: наша смелость была вознаграждена

Вольф — об Антонелли: наша смелость была вознаграждена
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о пилоте команды Андреа Кими Антонелли, завоевавшем спринтерский поул на Гран-при Майами.

«Многие, в том числе и внутри Формулы-1, говорили, что нам стоило отправить Кими в «Уильямс» на сезон для того, чтобы он был лучше готов. Но нам было понятно, что мы хотим дать ему возможность дебютировать именно в составе нашей команды. Чтобы он был лучше готов к следующему сезону, когда в силу вступит новый технический регламент. К этому моменту нам хочется, чтобы он хорошо знал трассы и все процедуры внутри коллектива.

Мы были готовы рискнуть, даже если это означало, что Кими будет ошибаться. В итоге наша смелость была вознаграждена. Мы говорили, что ошибки неизбежны, но Антонелли продолжает постепенно прогрессировать, при этом не допуская этих ошибок. Хотя, уверен, в будущем они обязательно будут», — приводит слова Вольфа Autosport.

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