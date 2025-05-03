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Юки Цунода стартует с пит-лейна в спринте Гран-при Майами

Юки Цунода стартует с пит-лейна в спринте Гран-при Майами
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Пилот «Ред Булл» Юки Цунода начнёт спринтерскую гонку Гран-при Майами с пит-лейна. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте ФИА.

Команда внесла изменения в настройки на машине японца в режиме закрытого парка, что и повлекло за собой подобные санкции.

Напомним, поул-позицию по итогам спринт-квалификации Гран-при Майами завоевал итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Формула-1. Гран-при Майами. Спринт. Стартовая решётка с учётом штрафа Цуноды

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
2. Оскар Пиастри («Макларен»).
3. Ландо Норрис («Макларен»).
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
5. Джордж Расселл («Мерседес»).
6. Шарль Леклер («Феррари»).
7. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
8. Александер Албон («Уильямс»).
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
12. Эстебан Окон («Хаас»).
13. Пьер Гасли 9»Альпин»).
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
15. Карлос Сайнс («Уильямс»).
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
17. Джек Дуэн («Альпин»).
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
19. Оливер Берман («Хаас»).
Юки Цунода («Ред Булл») — старт с пит-лейн.

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