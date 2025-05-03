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Окончательная стартовая решётка спринта Гран-при Майами Формулы-1

Окончательная стартовая решётка спринта Гран-при Майами Формулы-1
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Предлагаем вашему вниманию окончательную версию стартовой решётки спринтерской гонки Гран-при Майами Формулы-1. Её старт в субботу, 3 мая, запланирован на 19:00 мск.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт
03 мая 2025, суббота. 19:28 МСК
Идёт

В сравнении с квалификационными результатами в окончательной стартовой решётке произошло одно изменение — японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода будет стартовать с пит-лейна из-за изменений, внесённых в его болид в условиях закрытого парка.

Формула-1. Гран-при Майами. Спринт. Стартовая решётка с учётом штрафа Цуноды

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
2. Оскар Пиастри («Макларен»).
3. Ландо Норрис («Макларен»).
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
5. Джордж Расселл («Мерседес»).
6. Шарль Леклер («Феррари»).
7. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
8. Александер Албон («Уильямс»).
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
12. Эстебан Окон («Хаас»).
13. Пьер Гасли 9»Альпин»).
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
15. Карлос Сайнс («Уильямс»).
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
17. Джек Дуэн («Альпин»).
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
19. Оливер Берман («Хаас»).
Юки Цунода («Ред Булл») — старт с пит-лейн.

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