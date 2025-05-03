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Хэмилтон раскритиковал «Феррари» за выпуск своих пилотов из боксов на промежуточных шинах

Хэмилтон раскритиковал «Феррари» за выпуск своих пилотов из боксов на промежуточных шинах
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон остался крайне недоволен решением команды выпустить его и его напарника Шарля Леклера на трассу на промежуточном типе шин во время установочного круга Гран-при Майами.

«Не знаю, как вы решили выпустить нас на промежуточных!» — сказал раздосадованно Хэмилтон по радио.

Примечательно, что почти сразу после этого радиоперехвата напарник Хэмилтона Шарль Леклер разбил машину.

Напомним, Леклер разбил машину на круге выезда из боксов перед спринтом Гран-при Майами. Причиной ошибки монегаска стала погода — незадолго до старта спринта в Майами прошёл дождь.

Леклер потерял управление, когда ехал на стартовую решётку. Судя по кадрам с места аварии, у монегаска сломана задняя подвеска.

По итогам спринтерской квалификации Леклер стал шестым и должен был принимать старт с третьего ряда. Поул-позицию по итогам спринт-квалификации завоевал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

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