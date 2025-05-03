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Спринт Гран-при Майами был остановлен красными флагами ещё до старта

Спринт Гран-при Майами был остановлен красными флагами ещё до старта
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Спринтерская гонка Гран-при Майами была остановлена красными флагами до её старта. Из-за дождя дирекция гонки приняла решение отправить пилотов на прогревочный круг за машиной безопасности, однако после массовых жалоб пилотов на видимость было принято решение отложить на неопределённый срок стартовые процедуры и остановить гонку красным флагом.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт
03 мая 2025, суббота. 19:28 МСК
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Напомним, ещё до старта прогревочного круга из-за сложных погодных условий серьёзную ошибку допустил пилот «Феррари» Шарль Леклер, разбив машину на установочном круге. Вероятно, монегаск не сможет принять участия в спринте, независимо от красного флага.

Поул-позицию по итогам спринт-квалификации завоевал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Компанию на первом ряду ему составит Оскар Пиастри из «Макларена».

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