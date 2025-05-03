Спринт Гран-при Майами был остановлен красными флагами ещё до старта

Спринтерская гонка Гран-при Майами была остановлена красными флагами до её старта. Из-за дождя дирекция гонки приняла решение отправить пилотов на прогревочный круг за машиной безопасности, однако после массовых жалоб пилотов на видимость было принято решение отложить на неопределённый срок стартовые процедуры и остановить гонку красным флагом.

Напомним, ещё до старта прогревочного круга из-за сложных погодных условий серьёзную ошибку допустил пилот «Феррари» Шарль Леклер, разбив машину на установочном круге. Вероятно, монегаск не сможет принять участия в спринте, независимо от красного флага.

Поул-позицию по итогам спринт-квалификации завоевал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Компанию на первом ряду ему составит Оскар Пиастри из «Макларена».