Норрис выиграл спринт Гран-при Майами, Пиастри — второй, Хэмилтон — третий

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл спринтерскую гонку Гран-при Майами. Вторым финишировал его напарник Оскар Пиастри, тройку сильнейших замкнул гонщик «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Четвёртым физически финишировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, однако он получил 10-секундный штраф из-за аварии с Андреа Кими Антонелли на пит-лейне и откатился на последнюю строчку среди финишировавших. В итоге четвёртым стал пилот «Уильямса» Алекс Албон.

Спринт получился достаточно хаотичным из-за переменчивых погодных условий. Во второй половине заезда пилоты по очереди отправились на пит-лейн, чтобы сменить промежуточные покрышки на слики, что привело к хаосу на трассе.

За три круга до конца гонки Фернандо Алонсо разбил машину, на трассе появилась машина безопасности. Это помогло Ландо Норрису выиграть спринт, несмотря на то что он заезжал за свежими покрышками позже своего напарника Оскара Пиастри. Машина безопасности в итоге осталась на трассе до самого финиша спринтерской гонки.

Гран-при Майами. Спринт

1. Ландо Норрис («Макларен») — 18 кругов.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,672.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.073.

4. Александер Албон («Уильямс») +2.522.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +3.127.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.412.

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +4.024.

8. Оливер Берман («Хаас») +4.218.

9. Юки Цунода («Ред Булл») +5.153.

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +5.635.

11. Пьер Гасли («Альпин») +5.973.

12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +6.153.

13. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +7.502.

14. Эстебан Окон («Хаас») +8.998.

15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +9.675.

16. Джек Дуэн («Альпин») +9.909.

17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +12.059.

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.

19. Карлос Сайнс («Уильямс») — сошёл.

20. Шарль Леклер («Феррари») — не стартовал.