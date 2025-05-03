Льюис Хэмилтон: никогда не думал о дожде в Майами

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал третий результат в спринтерской гонке Гран-при Майами.

«Как дела, Майами? Болельщики сегодня просто великолепны. Я очень доволен третьим местом. Год складывается непросто, я никогда не думал о дожде в Майами, но он пришёл и подарил нам яркую гонку. На промежуточных в конце у меня были большие проблемы, мы рискнули с пит-стопом — и риск оправдался», — сказал Хэмилтон после финиша спринтерской гонки в эфире Sky Sports.

Напомним, победу в спринте одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым к финишу пришёл его напарник Оскар Пиастри.