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Льюис Хэмилтон: никогда не думал о дожде в Майами

Льюис Хэмилтон: никогда не думал о дожде в Майами
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал третий результат в спринтерской гонке Гран-при Майами.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт
03 мая 2025, суббота. 19:28 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
36:37.647
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.672
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+1.073

«Как дела, Майами? Болельщики сегодня просто великолепны. Я очень доволен третьим местом. Год складывается непросто, я никогда не думал о дожде в Майами, но он пришёл и подарил нам яркую гонку. На промежуточных в конце у меня были большие проблемы, мы рискнули с пит-стопом — и риск оправдался», — сказал Хэмилтон после финиша спринтерской гонки в эфире Sky Sports.

Напомним, победу в спринте одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым к финишу пришёл его напарник Оскар Пиастри.

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