Пиастри прокомментировал второе место в спринте Гран-при Майами

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал второй результат в спринтерской гонке Гран-при Майами.

«Я сделал всё правильно и разочарован быть вторым. Но так порой бывает в гонках. Надеюсь, после обеда и завтра мне повезёт больше. Но своей работой я доволен. Вчера мы не реализовали всего потенциала машины, она быстра, и мы сможем сделать её ещё быстрее», — сказал Оскар Пиастри после финиша спринтерской гонки в эфире Sky Sports.

Напомним, победу в спринте одержал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, тройку сильнейших замкнул семикратный чемпион мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.