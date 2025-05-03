Пиастри прокомментировал второе место в спринте Гран-при Майами
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Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал второй результат в спринтерской гонке Гран-при Майами.
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт
03 мая 2025, суббота. 19:28 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
36:37.647
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.672
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+1.073
«Я сделал всё правильно и разочарован быть вторым. Но так порой бывает в гонках. Надеюсь, после обеда и завтра мне повезёт больше. Но своей работой я доволен. Вчера мы не реализовали всего потенциала машины, она быстра, и мы сможем сделать её ещё быстрее», — сказал Оскар Пиастри после финиша спринтерской гонки в эфире Sky Sports.
Напомним, победу в спринте одержал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, тройку сильнейших замкнул семикратный чемпион мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.
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