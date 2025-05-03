Норрис — о победе в спринте Гран-при Майами: удача была на нашей стороне
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу в спринтерской гонке Гран-при Майами.
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт
03 мая 2025, суббота. 19:28 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
36:37.647
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.672
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+1.073
«В Майами мне пока везёт! У нас был хороший темп, но в таких гонках всегда трудно. Стоит ли ехать раньше? Сегодня это помогло Льюису. Но, может, подождать и выйдет сейфти-кар? Удача была на нашей стороне, я получил огромное удовольствие. Вчера, если честно, я допустил пару ошибок, но в целом у нас хороший темп, и я готов попробовать ещё раз», — сказал Норрис после финиша спринтерской гонки в эфире Sky Sports.
Напомним, вторым стал напарник Норриса Оскар Пиастри, тройку сильнейших замкнул семикратный чемпион мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.
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