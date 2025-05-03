Норрис — о победе в спринте Гран-при Майами: удача была на нашей стороне

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу в спринтерской гонке Гран-при Майами.

«В Майами мне пока везёт! У нас был хороший темп, но в таких гонках всегда трудно. Стоит ли ехать раньше? Сегодня это помогло Льюису. Но, может, подождать и выйдет сейфти-кар? Удача была на нашей стороне, я получил огромное удовольствие. Вчера, если честно, я допустил пару ошибок, но в целом у нас хороший темп, и я готов попробовать ещё раз», — сказал Норрис после финиша спринтерской гонки в эфире Sky Sports.

Напомним, вторым стал напарник Норриса Оскар Пиастри, тройку сильнейших замкнул семикратный чемпион мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.