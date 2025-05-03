Албону грозит штраф по итогам спринта Гран-при Майами
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон попал под расследование после финиша спринтерской гонки Гран-при Майами. Тайско-британский гонщик допустил нарушение во время режима машины безопасности, за что ему может грозить серьёзный штраф.
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт
03 мая 2025, суббота. 19:28 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
36:37.647
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.672
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+1.073
Напомним, Албон финишировал в спринтерской гонке на пятой позиции, но поднялся на четвёртую благодаря штрафу пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Победу в спринте одержал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым финишировал его напарник Оскар Пиастри. Тройку сильнейших замкнул семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон.
Программа Гран-при Майами продолжится сегодня квалификацией в основной гонке.
Комментарии
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