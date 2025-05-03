Общий зачёт Формулы-1: Пиастри и Норрис оторвались от Ферстаппена

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри сохранил лидерство в личном зачёте Формулы-1 по итогам спринтерской гонки Гран-при Майами. Австралиец теперь на девять очков опережает Ландо Норриса. Макс Ферстаппен сохраняет за собой третью позицию, он отстаёт на 19 баллов.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 106 очков

2. Ландо Норрис («Макларен») — 97

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 87

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 77

5. Шарль Леклер («Феррари») — 47

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 38

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 37

8. Александер Албон («Уильямс») — 25

9. Эстебан Окон («Хаас») — 14

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 13.

В Кубке конструкторов «Макларен» опережает «Мерседес» уже на 88 очков и по-прежнему недосягаем для соперников. «Ред Булл» и «Феррари» остаются на третьем и четвёртом местах.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 203 очка

2. «Мерседес» — 115

3. «Ред Булл» — 89

4. «Феррари» — 84

5. «Уильямс» — 30

6. «Хаас» — 21

7. «Астон Мартин» — 13

8. «Рейсинг Буллз» — 10

9. «Альпин» — 6

10. «Кик-Заубер» — 6.