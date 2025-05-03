Общий зачёт Формулы-1: Пиастри и Норрис оторвались от Ферстаппена

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри сохранил лидерство в личном зачёте Формулы-1 по итогам спринтерской гонки Гран-при Майами. Австралиец теперь на девять очков опережает Ландо Норриса. Макс Ферстаппен сохраняет за собой третью позицию, он отстаёт на 19 баллов.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 106 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») — 97
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 87
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 77
5. Шарль Леклер («Феррари») — 47
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 38
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 37
8. Александер Албон («Уильямс») — 25
9. Эстебан Окон («Хаас») — 14
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 13.
В Кубке конструкторов «Макларен» опережает «Мерседес» уже на 88 очков и по-прежнему недосягаем для соперников. «Ред Булл» и «Феррари» остаются на третьем и четвёртом местах.
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 203 очка
2. «Мерседес» — 115
3. «Ред Булл» — 89
4. «Феррари» — 84
5. «Уильямс» — 30
6. «Хаас» — 21
7. «Астон Мартин» — 13
8. «Рейсинг Буллз» — 10
9. «Альпин» — 6
10. «Кик-Заубер» — 6.