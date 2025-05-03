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Старт квалификации Гран-при Майами перенесён на 15 минут

Старт квалификации Гран-при Майами перенесён на 15 минут
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Руководство Гран-при Майами приняло решение изменить расписание квалификации Гран-при, которая должна была стартовать сегодня, 3 мая, в 23:00 по московскому времени.

В связи с задержкой времени спринта, вызванной погодными неурядицами и финишем под машиной безопасности, было решено передвинуть время старта квалификации Гран-при Майами на 15 минут. Таким образом, первый сегмент квалификации стартует в 23:15 по московскому времени.

Напомним, победу в спринтерской гонке Гран-при Майами одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал его напарник Оскар Пиастри, тройку сильнейших замкнул семикратный чемпион мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.

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