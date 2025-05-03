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«Мы создаём плохой прецедент». Вольф высказался о борьбе Пиастри и Антонелли на старте

«Мы создаём плохой прецедент». Вольф высказался о борьбе Пиастри и Антонелли на старте
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Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал борьбу Андреа Кими Антонелли с представителем «Макларена» Оскаром Пиастри на старте спринтерской гонки Гран-при Майами Формулы-1. Австралиец, занявший внутреннюю траекторию, не оставил Антонелли места, из-за чего итальянец выехал на обочину и продолжил гонку только четвёртым.

«Мы создаём плохой прецедент. Ты просто отпускаешь тормоза и выдавливаешь другого парня. Ты должен оставлять пространство шириной в машину, но в первом повороте он выдавил Кими.

Это шестая гонка Кими, он извлёк урок, как всё необходимо делать. Я не совсем с этим согласен, но так всё позволяется уже несколько лет», — заявил Вольф в интервью Sky Sports.

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