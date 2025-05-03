Россиянин поднялся на подиум гонки итальянской Формулы-4 в Мизано

Российский гонщик Максимилиан Попов поднялся на подиум второго заезда, проходящего в этот уикенд на автодроме «Мизано» этапа итальянской Формулы-4. Попов занял третье место, благодаря которому расположился в топ-6 общего зачёта.

Победу одержал стартовавший с поула Кин Накамура-Берта, тогда как Попов прорвался с третьей позиции на вторую. Россиянин долгое время выдерживал прессинг Томаса Столцерманиса, но на 12-м круге из 15 пропустил гонщика из Латвии.

В этом же заезде принимали участие Артём Северюхин, который при старте с 10-го места прорвался на 8-е, а также Кирилл Куцков — он начал заезд 21-м и в какой-то момент пробился на 16-ю строчку, однако в итоге занял 18-ю позицию.

Отметим также, что Северюхин занял 9-е место в первом заезде, в котором участвовали представители квалификационных групп B и C. Попов и Куцков как представители группы A участвовали только во второй гонке.

В общем зачёте после двух заездов лидирует Столцерманис, на втором месте идёт Салим Ханна, а на третьей строчке победитель первого заезда Себастьян Уэлдон — сын погибшего в 2011 году чемпиона IndyCar Дэна Уэлдона.

В воскресенье участников первенства ждут ещё два заезда.