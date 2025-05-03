Стелла — о борьбе Пиастри и Антонелли на старте спринта: это из категории чистых манёвров

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал борьбу на старте спринтерской гонки Гран-при Майами Формулы-1 между Андреа Кими Антонелли и не оставившим ему места в первом повороте Оскаром Пиастри.

«Думаю, существуют довольно чёткие гайды, а также их интерпретация со стороны стюардов, которым мы можем не только доверять, но и полагаться на них в плане определения стандартов. Так что это стандарты для всех. Если вы посмотрите на позицию Оскара при подходе к первому повороту, то Оскар всё время оставался на трассе, так что, я думаю, это был обгон из категории чистых манёвров», — приводит слова Стеллы Sky Sports.