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Льюис Хэмилтон: это было моё решение перейти на слики

Льюис Хэмилтон: это было моё решение перейти на слики
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон отметил, что это было его решение перейти на слики. Это позволило Хэмилтону подняться на третью позицию по итогам спринта при старте с седьмого места.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт
03 мая 2025, суббота. 19:28 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
36:37.647
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.672
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+1.073

«Это было моё решение перейти на слики. Но оно исходило из того, что я очень сильно страдал на промежуточных шинах. Я терял темп и не мог угнаться за ребятами впереди. Шины сильно гранулировались, так что в моменте я был просто пассажиром машины.

Я увидел, что трасса сильно высохла, и решил, что нам нужно что-то предпринять, иначе мы потеряем ещё больше позиций. Я хотел бы заехать на круг раньше, но я рад, что решился. После этого с машиной всё было отлично. Подняться на третье место с седьмого — это отличный результат», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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