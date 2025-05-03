Льюис Хэмилтон: это было моё решение перейти на слики

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон отметил, что это было его решение перейти на слики. Это позволило Хэмилтону подняться на третью позицию по итогам спринта при старте с седьмого места.
«Это было моё решение перейти на слики. Но оно исходило из того, что я очень сильно страдал на промежуточных шинах. Я терял темп и не мог угнаться за ребятами впереди. Шины сильно гранулировались, так что в моменте я был просто пассажиром машины.
Я увидел, что трасса сильно высохла, и решил, что нам нужно что-то предпринять, иначе мы потеряем ещё больше позиций. Я хотел бы заехать на круг раньше, но я рад, что решился. После этого с машиной всё было отлично. Подняться на третье место с седьмого — это отличный результат», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
- 3 мая 2025
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