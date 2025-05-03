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Стелла: приоритет был у Пиастри, но машины безопасности в Майами играют на руку Норрису

Стелла: приоритет был у Пиастри, но машины безопасности в Майами играют на руку Норрису
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал решение зазвать на пит-стоп Ландо Норриса в концовке спринтерской гонки Гран-при Майами.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт
03 мая 2025, суббота. 19:28 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
36:37.647
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.672
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+1.073

«Оглядываясь назад, если бы Ландо не заехал, то результат был бы примерно таким же. Но это было правильное решение заехать на пит-стоп. Было несколько быстрых кругов на машинах на сухих шинах, и был слишком большой риск полного разрушения шин.

Оскар был впереди. Мы отдали ему приоритет. Машины безопасности, похоже, играют на руку Ландо здесь, в Майами, но справедливости ради надо сказать, что его темп был очень сильным. На промежуточных шинах он сокращал отставание от Оскара, и без перехода на сухие шины это могла бы быть захватывающая битва между гонщиками нашей команды», — приводит слова Стеллы Sky Sports.

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