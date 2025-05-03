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Берман оштрафован и лишился 8-й позиции в спринте в Майами, Цунода поднялся в очки

Пилот «Хааса» Оливер Берман получил пятисекундный штраф за небезопасный выпуск его от механиков. Во время спринтерской гонки Гран-при Майами Берман из-за этого заблокировал немецкого пилота «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберга.

Из-за этого штрафа Берман потерял восьмую позицию на финише и остался без очков за спринтерскую гонку. В очковую зону поднялся пилот «Ред Булл» Юки Цунода.

Напомним, победу в спринтерской гонке Гран-при Майами одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал его напарник Оскар Пиастри, тройку сильнейших замкнул семикратный чемпион мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.

Гран-при Майами. Спринт. Результаты с учётом штрафа Бермана

1. Ландо Норрис («Макларен») — 18 кругов.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,672.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.073.

4. Александер Албон («Уильямс») +2.522.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +3.127.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.412.

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +4.024.

8. Юки Цунода («Ред Булл») +5.153.

9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +5.635.

10. Пьер Гасли («Альпин») +5.973.

11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +6.153.

12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +7.502.

13. Эстебан Окон («Хаас») +8.998.

14. Оливер Берман («Хаас») +9.218.

15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +9.675.

16. Джек Дуэн («Альпин») +9.909.

17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +12.059.

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.

19. Карлос Сайнс («Уильямс») — сошёл.

20. Шарль Леклер («Феррари») — не стартовал.