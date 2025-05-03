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Берман оштрафован и лишился 8-й позиции в спринте в Майами, Цунода поднялся в очки

Берман оштрафован и лишился 8-й позиции в спринте в Майами, Цунода поднялся в очки
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Пилот «Хааса» Оливер Берман получил пятисекундный штраф за небезопасный выпуск его от механиков. Во время спринтерской гонки Гран-при Майами Берман из-за этого заблокировал немецкого пилота «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберга.

Из-за этого штрафа Берман потерял восьмую позицию на финише и остался без очков за спринтерскую гонку. В очковую зону поднялся пилот «Ред Булл» Юки Цунода.

Напомним, победу в спринтерской гонке Гран-при Майами одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал его напарник Оскар Пиастри, тройку сильнейших замкнул семикратный чемпион мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт
03 мая 2025, суббота. 19:28 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
36:37.647
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.672
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+1.073

Гран-при Майами. Спринт. Результаты с учётом штрафа Бермана

1. Ландо Норрис («Макларен») — 18 кругов.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,672.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.073.
4. Александер Албон («Уильямс») +2.522.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +3.127.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.412.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +4.024.
8. Юки Цунода («Ред Булл») +5.153.
9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +5.635.
10. Пьер Гасли («Альпин») +5.973.
11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +6.153.
12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +7.502.
13. Эстебан Окон («Хаас») +8.998.
14. Оливер Берман («Хаас») +9.218.
15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +9.675.
16. Джек Дуэн («Альпин») +9.909.
17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +12.059.
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.
19. Карлос Сайнс («Уильямс») — сошёл.
20. Шарль Леклер («Феррари») — не стартовал.

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