Алонсо: мы вообще должны были бороться за подиум с Хэмилтоном, а не быть рядом с Лоусоном

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо остался недоволен тактикой своей команды в спринте Гран-при Майами. Из-за позднего перехода на слики Алонсо потерял несколько мест и оказался в борьбе с Лиамом Лоусоном, с которым в итоге столкнулся.

«Это было хорошее выступление, но мы слишком поздно поехали за сликами. Я боролся с Хэмилтоном и Албоном, а в итоге сражался с Лоусоном. Я просил у команды слики несколько кругов, но они не думали, что слики нужны. Мы упустили возможность набрать очки, но я сам пилотировал на максимуме.

Что касается аварии с Лоусоном, то я ещё не смотрел повторы, но это вторично. Мы вообще не должны были находиться рядом с Лоусоном, а должны были сражаться с Хэмилтоном за подиум», — приводит слова Алонсо AS.