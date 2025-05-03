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«Действовали небрежно». Ферстаппен прокомментировал инцидент с Антонелли

«Действовали небрежно». Ферстаппен прокомментировал инцидент с Антонелли
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Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент на пит-лейне с гонщиком «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, из-за которого нидерландский гонщик получил штраф.

«Если высказываться о случившемся, то мне кажется, что всё и так понятно. Вряд ли можно было сделать что-то большее. Огни на пит-стопе погасли, так что я никак не мог видеть, что приближается другая машина. Мы действовали очень небрежно.

Но в остальном в спринте для нас не было чего-то особенного. Я не мог ничего поделать с «Макларенами», но я отрывался от «Мерседесов» позади. Так что это был не самый интересный заезд, я просто хотел доехать до финиша», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

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